Lazio, chiusa la campagna abbonamenti: il dato ufficiale

Termina definitivamente la vendita per la campagna abbonamenti "Avanti insieme", che successo! La società infatti, dopo la vittoria contro il Bologna ha annunciato la riapertura dal 16 agosto fino alle 19:00 di oggi. Ci si era fermati a quota 23.600 tessere sottoscritte prima della novità con la Lazio che è risultata essere la quarta squadra per numero di abbonati. Ad oggi però arriva un numero sbalorditivo che non si vedeva da molti anni. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione sono ben 24.917 le tessere staccate dai tifosi della Lazio. Grandissimo impatto il calciomercato e i profili arrivati finora, soprattutto quello di Alessio Romagnoli che ha portato in estasi i sostenitori biancocelesti. La Lazio è pronta per regalare grandi prestazioni sul proprio palcoscenico, la stagione sarà tutta da vivere!