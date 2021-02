Lazio, Correa: "L'affetto della gente al mio arrivo mi ha emozionato" - VD

Solitamente si trova a tu per tu con il portiere avversario, mentre ora Correa si è trovato di fronte microfono e telecamera. L'attaccante argentino ha raccontato il percorso pieno di sacrifici e traguardi che lo hanno portato a vestire la maglia biancoceleste a Lazio Style Channel, durante la trasmissione "Tell Me". Sui canali social del club è stata pubblicata l'anteprima, in cui il Tucu ha detto: "E' stato un percorso bello, duro e importante. Da piccolo sono andato via di casa a 11 anni, quindi per me è sempre stato normale cambiare tutto rapidamente, allontanarsi dalla famiglia. Quando ho iniziato è stato difficile, però ora sono felicissimo di essere arrivato qui".

ARRIVO A ROMA - "Sono arrivato tardissimo in aeroporto, ma c'era comunque tanta gente che mi aspettava. Questo mi ha sorpreso e mi ha messo tanta voglia di scendere in campo e di mettermi in mostra e ricambiare l'affetto".