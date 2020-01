Lazio - Cremonese, l'arbitro del match: partita affidata a Maggioni

Ci siamo, riparte la Coppa Italia. Trofeo da difendere per la Lazio, che lo ha alzato per la settima volta della propria storia lo scorso 15 maggio contro l'Atalanta. Riparte il cammino. Lì dov'era finito, allo Stadio Olimpico di Roma: questa volta i ragazzi di Inzaghi si troveranno dinnanzi la Cremonese di Massimo Rastelli, subentrato a Baroni. La partita, in programma martedì 14 gennaio alle ore 18:00, verrà arbitrata da Lorenzo Maggioni. Lo rende noto l'AIA che ha posto al suo fianco Robilotta e Sechi come assistenti di linea, Giua come IV uomo e Ranghetti al Var. Di seguito, ecco tutte le designazioni per gli ottavi di finale di Coppa Italia (manca Torino - Genoa che si è disputata lo scorso 9 gennaio, hanno vinto i granata ai rigori, ndr).

NAPOLI – PERUGIA Martedì 14/01 h. 15.00

MASSIMI

ROSSI M. – GROSSI

IV: ROBILOTTA

VAR: SERRA

AVAR: FIORITO



LAZIO – CREMONESE Martedì 14/01 h. 18.00

MAGGIONI

ROBILOTTA – SECHI

IV: GIUA

VAR: RANGHETTI



INTER – CAGLIARI Martedì 14/01 h. 20.45

CHIFFI

PAGANESSI – IMPERIALE

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO



FIORENTINA – ATALANTA Mercoledì 15/01 h. 15.00

MANGANIELLO

PRETI – VECCHI

IV: AYROLDI

VAR: BANTI

AVAR: GIALLATINI



MILAN – SPAL Mercoledì 15/01 h. 18.00

GHERSINI

MARCHI – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: ABISSO

AVAR: DI IORIO



JUVENTUS – UDINESE Mercoledì 15/01 h. 20.45

AURELIANO

TARDINO – SCARPA

IV: PRONTERA

VAR: PICCININI

AVAR: ALASSIO



PARMA – ROMA Giovedì 16/01 h. 21.15

PAIRETTO

BRESMES – BACCINI

IV: VOLPI

VAR: SACCHI

AVAR: GALETTO