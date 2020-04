Lazio, dall’Inghilterra: solita fila per Milinkovic. Ma il Psg fa un passo indietro

Tutti voglio Milinkovic-Savic, senza dimenticare che bisogna sempre fare i conti con la Lazio e Claudio Lotito. Il patron non fa sconti, chiede non meno di 100 milioni di euro. In Inghilterra, il DailyMail, mette i migliori club al mondo sul serbo: Tottenham, Chelsea e Manchester United solo Oltremanica. Poi Real Madrid, Juventus e Paris Saint-Germain. Ma attenzione alle ultime voci dalla Francia. A RMC, il giornalista Mohamed Bouhafsi ha ammesso: “Il PSG ha quasi completato l’arrivo di un centrocampista”. E un altro giornalista, Loic Tanzi, gli ha fatto eco: “Non so il nome, ci sto lavorando. Non credo però che Milinkovic sia la priorità del PSG anche se il ds Leonardo lo apprezza, ma il serbo è molto costoso”. Da Parigi insomma, piovono smentite. La Lazio non ha nessuna intenzione di cedere. Che i top club d'Europa siano sul giocatore non è una novità. In estate probabili altri assalti. Ma con un posto Champions League, la Lazio avrà sicuramente bisogno di uno dei suoi giocatori migliori.