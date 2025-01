Lazio, derby da tutto esaurito e con una scenografia suggestiva: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ormai ci siamo. Mancano due giorni al derby di Roma e come quasi ogni stracittadina lo spettacolo sarà sugli spalti oltre che sul campo. Sarà un derby da tutto esaurito, il primo di domenica alle 20.45 dopo anni, e la Curva Nord come di consueto ha preparato una scenografia da brividi. I biglietti per i laziali sono andati a ruba praticamente subito: ci saranno 17500 biancocelesti in uno stadio prevalentemente giallorosso, ma con il supporto e lo spettacolo preparato dalla Curva la squadra non avrà da temere. Come scrive il Corriere dello Sport, come al solito non si conosce il soggetto della scenografia né come sarà realizzata, ma chi l'ha vista in anteprima assicura che sarà sensazionale.