Lazio, dopo la Figc oggi la Lega Serie A: altro round per Lotito

Oggi a Milano alle 11 è in programma un'assemblea di Lega Serie A. Ci sarà il secondo round dello scontro politico tra Gravina, Dal Pino e Lotito. Due settimane fa il presidente della Lazio e consigliere federale si recò al consiglio a via Allegri forte della sentenza del Collegio di Garanzia del Coni del 7 settembre scorso sul caso tamponi, ma gli venne impedito di partecipare. Ieri Lotito ha inviato due lettere di diffida a Gravina e Dal Pino chiedendo il reintegro immediato negli organismi calcistici dopo la sospensione della sanzione irrogata nei suoi confronti dalla Corte d'Appello federale. Una fredda risposta è arrivata da una fonte anonima qualificata della Figc a cui ha fatto seguito una contro-risposta del presidente biancoceleste.

RITORNO IN CORTE D'APPELLO - Un passaggio cruciale andrà in scena il 19 ottobre quando si riunirà la Corte d'Appello federale per ridiscutere del caso tamponi. Il Collegio di Garanzia del Coni ha smontato la vecchia sanzione, accogliendo cinque punti su sei del ricorso della Lazio e rimandando la palla in appello. La composizione della corte sarà diversa rispetto al 30 aprile, il caso non verrà trattato dalla prima sezione presieduta da Mario Luigi Torsello. L'altra data cerchiata in rosso è il 26 ottobre quando scadranno i 7 mesi di inibizione inflitti dal Tribunale Federale il 26 marzo scorso e che secondo la lettura della Figc è ancora in vigore. Nel frattempo Lotito ha un mese dal 30 settembre per i pugnare il verbale del Consiglio federale a cui il presidente bianacoceleste è stata impedita la partecipazione.

LAZIO, PUBBLICATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30-6-2021

CALCIOMERCATO LAZIO, REBUS PORTIERI: TUTTE LE PISTE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB