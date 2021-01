Lazio, doppia sfida a Bergamo: Luis Alberto accelera per il recupero

Due gare in 4 giorni, entrambe a Bergamo, contro l'Atalanta. Inzaghi dovrà gestire al meglio la rosa della Lazio, e non rischiare nessun calciatore. Escalante prenderà il posto dello squalificato Leiva, Reina Patric e Acerbi sono gli unici tre confermati. Da valutare, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le condizioni di tanti uomini: in primis Lulic e Fares, rientrati dai rispettivi problemi fisici, e Marusic e Lazzari, che rischiano di andare in sovraccarico. Hoedt o Radu si giocano una maglia in difesa, Akpa-Akpro con la sua quantità sta facendo con buoni risultati la mezz'ala. Confermato anche Milinkovic, (ora l'uomo con maggior qualità), in attacco Inzaghi dovrà gestire le condizioni di Caicedo, Correa e Immobile, e potrebbe ridare una chance a Muriqi. Più staccato Pereira.

LUIS ALBERTO – Le possibilità di avere a disposizione lo spagnolo per il secondo round di domenica non sono poche. Ieri Luis Alberto ha effettuato una corsa blanda con le scarpe da ginnastica con qualche progressione sui 50 metri: i segnali sono incoraggianti. Inzaghi incrocia le dita. Avere il mago a disposizione del match di campionato contro l'Atalanta, sarebbe più che fondamentale.

