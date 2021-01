Anna Falchi: "I miei spogliarelli un rito scaramantico. Immobile? Ecco cosa risposi ai tedeschi..."

Anche Anna Falchi, così come Ciro Immobile, è stata ospite di Tiki Taka, programma in onda su Italia Uno. La presentatrice ha parlato, prima di tutto, dei motivi che ci sono dietro alla sua fede biancoceleste, per poi parlare delle consuete foto che pubblica dopo ogni vittoria collezionata dalla squadra di Inzaghi: "Perché sono della Lazio? Perché mio fratello è della Roma (ride, ndr). La scelsi per i colori e per la vicinanza tra falchi e aquile, poi mi sono appassionata. Spogliarello? Lo faccio ogni volta che la Lazio vince. Sono cose molto goliardiche, me lo chiedono i tifosi, ormai è diventato un fatto scaramantico. Oltre questo non vado però. Cosa ho detto ai tedeschi quando abbiamo vinto contro il Dortmund? Gli ho risposto 'ben vi sta', ripresi la frase di un giornale tedesco. Immobile si è vendicato abbondantemente, e io sono contenta per lui".

