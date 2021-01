Calciomercato Lazio, capitolo difesa: Musacchio proposto ai biancocelesti

AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Musacchio sarebbe stato proposto alla Lazio dai suoi agenti. Un nome finito sul taccuino di Tare, ma non il primo nella lista dei desideri della Lazio per rinforzare la difesa.

La Lazio lavora per un difensore, alla ricerca del sostituto di Luiz Felipe: secondo Tuttomercatoweb.com i biancocelesti sarebbero in pressing per Mateo Musacchio. Il difensore del Milan è in scadenza a giugno, può diventare un'occasione. Sono attese novità nelle prossime ore, il Parma è forte sull'argentino che, però, preferirebbe la Lazio.