Lazio, ecco la seconda maglia: bianca con dettagli celesti e blu - FT&VD

Svelata anche l'ultima maglia della Lazio, quella away. Confermato il colore bianco, in più anche i dettagli celesti e blu all'altezza delle spalle. La società ha appena postato le foto sui propri canali social: scatti che, come di consueto, hanno come cornice lo splendido panorama delle Dolomiti. Di seguito la descrizione pubblicata sul sito ufficiale: "Ultimo kit gara ad essere svelato da S.S. Lazioe Macron è quello che si riferisce alla maglia "Away" che i giocatori di Sarri indosseranno nelle gare lontano dall’Olimpico nella prossima stagione. La presentazione è avvenuta ad Auronzo di Cadore, località veneta che è ormai da tempo la ‘casa estiva’ della Lazio. Questa nuova maglia da trasferta, come Home e Third, è stata realizzata dallo sponsor tecnico dei biancocelesti utilizzando tessuto Eco-Softlock, poliestere 100% proveniente da plastica riciclata e certificato dal Global Recycled Standard. Una scelta di responsabilità da parte di Macron e della S.S.Lazio per dare un segnale di forte impegno nell’ambito della sostenibilità ambientale. La maglia “Away” è bianca a girocollo con, nella parte anteriore alta e sulle maniche, un’ampia banda orizzontale in blu navy e appena sotto una banda più piccola in celeste, entrambe in stampa sublimatica. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo blu navy ed il motto NOI L’AMIAMO…E PER LEI COMBATTIAMO, mentre nel retro sotto al colletto è stampata la scritta S.S.LAZIO. Sul petto, a destra, in blu e in stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, la patch con lo stemma della S.S.Lazio. I pantaloncini sono in blu navy, così come i calzettoni che hanno, centralmente, due righe orizzontali celeste e bianca. Frontalmente è presente il Macron Hero, sul polpaccio, in bianco, la scritta S.S.LAZIO. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale è Eco-Softlock e la presenza di inserti in Eco-Micromesh rendono il capo leggero e altamente traspirante. La versione Away, così come Home e Third e tutta la linea di abbigliamento e merchandising realizzate da Macron per il club biancoceleste sono disponibili online sui siti ufficiali di Lazio e Macron e, a partire dalle ore 12:00 di oggi, anche presso il Macron Store Roma Nord, Macron Store San Silvestro e nei Lazio Style 1900 Official Store".

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE