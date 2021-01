Lazio, Farris in conferenza: "Oggi abbiamo messo più qualità". E sulla Coppa Italia...

Missione compiuta a Bergamo. La Lazio consuma la propria vendetta settimanale dopo l'eliminazione in coppa, piegando l'Atalanta 3-1 in una gara quasi mai in bilico. Al termine del match, il vice di mister Inzaghi, Massimiliano Farris, è intervenuto anche ai cronisti presenti al Gewiss Stadium:

Oggi un approccio diverso...

"Abbiamo interpretato la gara alla stessa maniera di mercoledì, oggi i titolari ci hanno dato più qualità. Giocare un calcio intenso ci ha persmesso di aver ragione su una squadra che fa del calcio intenso un suo marchio di fabbrica".

Quel è stata la mossa che vincente?

"Era importante non farli ragionare e non fargli guadagnare troppo campo. I nostri attaccanti hanno speso tante energie ma poi sono stati premiati. Di pregevole fattura il gol di Marusic, poi al gol subito la squadra è stata brava a non disunirsi".

Bravi a non perdere la concentrazione sul 2-1...

"Una squadra come L'Atalanta può ribaltare in qualsiasi momento la gara, per cui serviva tanta concentrazione ma poi non può mancare anche tanto sacrificio. Immobile e Lazzari hanno giocato con le infiltrazioni. Questo ci fa capire lo spirito del gruppo".

Tensione nel finale?

"Questa partita è ormai diventata un classico, gare sempre belle e intense col passare degli anni. Probabilmente l'acredine è dovuta alla Coppa italia vinta che abbiamo l'onore di sfoggiare a Formello. Magari loro ora avranno modo di rifarsi così non ne riparlaranno più. Noi ce la teniamo ben stretta perché è storia".