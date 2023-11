Lazio, Felipe Anderson: "Abbiamo bisogno dei tifosi. Oggi una finale e il derby..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida di Champions tra Lazio e Feyenoord, Felipe Anderson è stato raggiunto dai microfoni di RTLNiews per raccontare in che modo la squadra sta vivendo la settimana considerando sia l’incontro di oggi sia il derby di domenica. Queste le parole del biancoceleste: “Naturalmente è una settimana molto grande e importante per noi. Prima di tutto dobbiamo avere la mentalità giusta per giocare la partita di oggi, perché sarà dura contro una squadra eccellente. Daremo tutto per ottenere un buon risultato contro il Feyenoord, solo dopo dovremo pensare al derby".

“L’intera settimana è importante per il club, per noi e per i tifosi. Il derby è una partita in cui la città si anima, ma abbiamo fatto molto per poter giocare la Champions League, quindi dobbiamo dare tutto anche lì. Sappiamo quanto sia importante per tutti giocare a questo livello. Non abbiamo idea del perché, abbiamo bisogno del loro sostegno. Stiamo facendo tutto il possibile per portarli allo stadio e per avere uno stadio pieno".

“Sono un'ottima squadra e ci mettono in difficoltà tra le linee. Dobbiamo rimanere compatti e mostrare maggiore aggressività. Ora abbiamo la possibilità di dimostrare la nostra forza. È una partita importantissima, perché se non facciamo risultato sarà molto difficile svernare. Sembra quasi una finale".

