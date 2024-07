Lazio, forza e qualità: ecco a te Nuno Tavares. E la concorrenza...

Fonte: Alessandro Zappulla - LaLaziosiamonoi.it

Forza, velocità, esplosività e tanta voglia di tornare a essere protagonista. Nuno Tavares è pronto ad abbracciare la Lazio, sarà il quarto acquisto della sessione estiva. Classe 2000, 184 cm d'altezza e una forza fisica dirompente che lo rende un terzino sinistro moderno. Esterno di spinta, potente, forte in progressione e con una buona tecnica di base. Tavares ha polmoni e resistenza, riesce a percorrere l'out mancino senza perdere poi freddezza e capacità di servire assist invitanti per i compagni, anche perché è un giocatore che supporta costantemente l'azione offensiva.

CONCORRENZA - Giocatore di carisma e personalità, viene da due stagioni in chiaroscuro, ma ha tutte le qualità per emergere e affermarsi in Serie A. Tavares ha scelto la Lazio, convinto dalla bontà del progetto biancoceleste. Una scelta ponderata e voluta, nonostante nelle ultime ore abbiano provato a inserirsi Napoli, Torino e proprio Marsiglia.

FRECCIA - Ma la Lazio ha superato la concorrenza e ha convinto Tavares. Un'opzione nuova per Baroni che ora potrà contare anche su un giocatore che finora la Lazio in rosa non aveva. Lotito e Fabiani hanno colto l'occasione di mercato, hanno convinto l'Arsenal e il giocatore, superando le altre pretendenti. La Lazio si regala dunque un esterno forte, che può crescere e diventare un punto presto un punto di riferimento per Baroni. Un giocatore che regala forza, spinta e qualità. Caratteristiche che servivano.