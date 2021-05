Lazio - Genoa, le pagelle dei quotidiani: è il momento di Correa, Cataldi ingenuo

Vince ancora la Lazio e lo fa contro il Genoa in una partita che è tutta un saliscendi di emozioni, come ormai ultimamente la squadra di Inzaghi sta abituando i suoi tifosi. Non perfetto ancora una volta Reina principalmente sul terzo gol dei rossoblù, in un match in cui comunque la difesa nonostante le tre reti subite si è comportata bene (autogol di tacco di Marusic escluso): sanguinoso il rigore concesso da un intervento gratuito di Cataldi, che dà la forza al Genoa di rimettere avanti la testa. Il resto però sono praticamente solo note positive, da Lazzari che continua a dominare la fascia destra a Milinkovic che dimostra grande padronanza di qualsiasi zona del campo occupi, passando per un Luis Alberto che trova di nuovo la via del gol. In avanti è decisamente il momento di Correa, devastante non solo nei due gol segnati, mentre Immobile ha definitivamente ritrovato la continuità. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati ai giocatori biancocelesti dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5, Hoedt 5,5, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7 (83' Parolo sv), Leiva 6 (57' Cataldi 5), Luis Alberto 7,5 (83' Akpa Akpro sv), Lulic 5,5 (67' Fares 6), Correa 8 (83' Pereira sv), Immobile 7, Inzaghi 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Marusic 5, Hoedt 6, Radu 6, Lazzari 6,5, Milinkovic-Savic 6,5 (83' Parolo sv), Leiva 6 (57' Cataldi 4,5), Luis Alberto 7 (83' Akpa Akpro sv), Lulic 5,5 (67' Fares 6), Correa 7,5 (83' Pereira sv), Immobile 7, Inzaghi 6,5.

CORRIERE DELLA SERA - Reina 6; Marusic 5, Hoedt 5,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Milinkovic 6,5 (Akpa-Akpro sv 37' st), Leiva 6,5 (Cataldi 4,5 13' st), Luis Alberto 7 (Parolo sv 37' st), Lulic 6,5 (Fares 5,5 22' st); Correa 7,5 (A.Pereira sv 37' st), Immobile 7. All.: S.Inzaghi 7

TUTTOSPORT – Reina 5,5, Marusic 4,5, Hoedt 5,5, Radu 5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5 (83′ Parolo sv), Leiva 6 (57′ Cataldi 5), Luis Alberto 6,5 (83′ Akpa Akpro sv), Lulic 6 (67′ Fares 5,5), Correa 7 (83′ Pereira sv), Immobile 6,5. Inzaghi 6

IL TEMPO – Reina 6,5, Marusic 5,5, Hoedt 6,5, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic-Savic 7 (83′ Parolo sv), Leiva 7 (57′ Cataldi 5), Luis Alberto 7,5 (83′ Akpa Akpro sv), Lulic 6 (67′ Fares 6), Correa 7,5 (83′ Pereira sv), Immobile 7. Inzaghi 6,5