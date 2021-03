Lazio, Gentile: "Protocollo non ancora approvato dal Coni e quindi inefficace"

Sarà una giornata cruciale quella di oggi per la Lazio impegnata nel processo tamponi. La società ha sempre detto di volersi difendere in ogni sede possibile aiutata dall'avvocato Gentile che ha preparato venticinque pagine di memoria difensiva e cinquantadue allegati tra i quali ci sono anche i pareri di tre illustri per provare a smontare le accuse. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la Lazio ribadisce di non aver violato il protocollo e il legale biancoceleste ha affermato che: "Non possono esserci attribuite responsabilità che non toccano la società come dimostrano circolari ministeriali, le note della Regione e il protocollo Uefa. Questo processo riguarda l'intero sistema legislativo della Figc. Mancano delle norme e alcune non sono chiare". Il principio è che non possano esserci sanzioni se la legge non è entrata in vigore, la Lazio sostiene infatti che il protocollo non è ancora stato approvato dal Coni e quindi non può essere efficace.

