Lazio, Gila a Sky: "Siamo ambiziosi. Europa League? Possiamo vincerla"

L'aveva predetto ed è successo. Mario Gila ha messo a segno il suo primo gol in Europa League, una rete pesantissima che ha sbloccato il match dell'Olimpico contro la Real Sociedad che si è concluso con il successo della squadra di Baroni per 3-1. Al termine della sfida queste le parole dello spagnolo ai microfoni di Sky Sport: "Oggi era una gara molto importante e sono molto contento del gol, siamo riusciti a fare una bella partita, a fare tre gol e ad andare subito in vantaggio. Sono molto felice per la squadra. Noi sogniamo, abbiamo ambizione, siamo coscienti che la squadra può fare un bel percorso in Europa League quindi se facciamo prestazioni come quella di oggi abbiamo molte chance per vincerla sicuramente. Nazionale? Sono molto contento del mio livello, penso a giocare al 100% ogni partita per me è un sogno arrivare in Nazionale, è il sogno di ogni bambino che gioca a calcio, se ci sarà la possibilità la sfrutterò al massimo. Portare palla? Una caratteristica che ho sempre avuto perché ho iniziato a fare il difensore centrale un po’ tardi, mi è sempre piaciuto portare la palla. Ho perfezionato le giocate nel tempo perché se perdi palla ti ritrovi in situazioni negative, sono cosciente che sia qualcosa che aiuta la squadra e cerco sempre di farlo quando posso".