Lazio, i tifosi suoneranno la carica in vista dell'Inter: i due precedenti hanno portato fortuna

È stato chiaro il messaggio della Curva Nord: "Saremmo stati almeno in 5000 domenica sera allo stadio Meazza per seguire i nostri colori nella partita contro l'Inter". Purtroppo gli stadi sono ancora chiusi e i tifosi non possono assistere alle partite per dare la carica alla propria squadra del cuore. Ecco perché quelli della Lazio hanno deciso di darsi appuntamento prima della partenza della squadra per Milano per salutare e caricare i propri beniamini. I precedenti, prima dell'esordio in Champions League contro il Borussia Dortmund e prima dell'ultimo derby con la Roma, hanno portato decisamente bene fruttando alla Lazio due delle migliori prestazioni della stagione. La speranza è che anche per domenica sera contro l'Inter questo rito porti fortuna.

