Lazio, il comunicato sulle condizioni di Lazzari: svelata l'entità dell'infortunio

Fonte: S.S. Lazio

Dopo aver svolto gli accertamenti strumentali in Paideia, la Lazio ha pubblicato il report sulle condizioni di Lazzari, rientrato in anticipo dagli impegni con l'Italia: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali che hanno confermato il quadro di pubalgia acuta sinistra, come evidenziato peraltro già dallo staff medico della Nazionale, avvertita durante gli ultimi allenamenti effettuati dall’atleta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano con la Nazionale. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero".