Lazio, il Mondiale ti serve: da Immobile a Zaccagni, gli infortunati verso la ripresa

La lunga sosta per il Mondiale sarà uno strazio per l'assenza dell'Italia alla competizione, ma anche un motivo per tirare un sospiro di sollievo in casa Lazio. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il mese e mezzo che ci separa dalla ripresa della Serie A sarà tempo utilissimo per far riprendere del tutto Ciro Immobile, mancato negli ultimi appuntamenti salienti della Lazio per infortunio. Lesione al bicipite femorale sinistro prima e affaticamento della coscia destra poi, il capitano biancoceleste si era dovuto fermare a ottobre contro l'Udinese e aveva tentato il rientro contro la Juventus, ma invano. Ora Immobile sta già lavorando blandamente in campo e avrà tutto il tempo per riprendersi, così come Lazzari, Zaccagni e Patric: i primi due si stanno allenando in palestra dopo i problemi ai polpacci e si rivedranno sul terreno da gioco probabilmente al raduno di fine novembre, lo spagnolo si curerà in modo individuale in Spagna. Un Mondiale maledetto, forse sì, ma che arriva in un momento in cui alla Lazio serviva tirare il fiato.