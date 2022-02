Lazio, il punto dall'infermeria: rientra Acerbi, su Immobile...

RASSEGNA STAMPA - Finalmente una buona notizia per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio riabbraccia Francesco Acerbi che da questa mattina tornerà a muoversi con i suoi compagni. Alle 11, presso il centro sportivo di Formello,è previsto il primo allenamento post Udinese al quale parteciperà il difensore ex Sassuolo, al rientro dopo più di un mese di stop, ma non Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste, ancora alle prese con lo stato febbrile, è difficile che possa vedersi in campo prima di giovedì. Il centravanti in maglia numero 17 potrebbe tornare a disposizione direttamente per la sfida di ritorno contro il Porto, senza passare per Formello, altrimenti sarà in campo domenica sera all'Olimpico contro il Napoli. Il Comandante chiama Ace e Ciro per l'Europa, ma per ora deve accontentarsi del centrale difensivo.