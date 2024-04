Lazio, il ritiro ad Auronzo è in bilico: manca la firma di Lotito

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sembrava tutto risolto per il ritiro ad Auronzo di Cadore, meta estiva della Lazio. Soprattutto per il problema legato all'Hotel Auronzo, dove la squadra soggiorna da anni, ma che è stato aggirato. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, a 24 ore dalla scadenza del termine ultimo, manca ancora la firma del presidente Claudio Lotito sul contratto biennale, all'interno c'è l'opzione per il 2025, di 600 mila euro. C'è da fare in fretta perché da domani, mercoledì 10 aprile, l'amministrazione comunale si riterrà libera da vincoli e il contratto in essere verrà risolto. In questo senso, oggi sarà l'ultimo giorno per il patron biancoceleste per mettere nero su bianco. "Non voglio dare l’ufficialità, ma dico che c’è la volontà del presidente Lotito che è una garanzia. Javorcic, il vice di Tudor, conosce già Auronzo e il centro sportivo perché quando allenava il Venezia andò in ritiro proprio lì", aveva spiegato a marzo l'amministratore delegato della Media Sport Event, Gianni Lacchè a Radiosei.