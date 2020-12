Lazio, Immobile in corsa per nuovi obiettivi: può diventare il miglior marcatore dell'anno solare

Ormai la parola Immobile e la parola gol sono fatte per stare vicine. L'attaccante della Lazio, dopo aver vinto la Scarpa d'Oro e aver eguagliato il record di reti in una singola stagione di Serie A, è in corsa per un altro traguardo. Il bomber di Inzaghi può diventare il capocannoniere dell'anno solare 2020. Un'annata davvero difficile condizionata dall'avvento del Covid, in cui Ciro si è dimostrato costante e letale sotto porta. Nella speciale classifica solo Cristiano Ronaldo (29) e Lewandowski (27) sono davanti a lui. Mancano ancora quattro giornate prima della sosta di Natale per mischiare le carte in cima. Immobile, che contro lo Spezia ha raggiunto quota 25 gol in campionato nel 2020, affronterà Verona, Benevento, Napoli e Milan. In queste 4 gare, il numero 17 biancoceleste proverà a mettere in atto un'incredibile rimonta. L'annata della Lazio e di Immobile si è aperta e si chiuderà in Lombardia. Da quel 2-1 al Brescia con doppietta di Ciro alla gara del prossimo 23 dicembre a San Siro contro il Milan.

LAZIO - BRUGES, CORREA PROVA A STRINGERE I DENTI

CHAMPIONS LEAGUE, LA LAZIO SI QUALIFICA SE...

TORNA ALLA HOME