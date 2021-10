Lazio, incubo trasferte: fuori casa il rendimento è horror

Che la Lazio di Sarri sia altalenante nei risultati e nelle prestazioni è ormai un dato di fatto, dopo due mesi interi di campionato e coppe europee a darne prova. Quello che impressiona è quanto i biancocelesti rendano male lontano dall'Olimpico, con i match giocati in trasferta che danno un quadro impietoso: in Serie A una sola vittoria a Empoli, un pareggio a Torino e ben tre sconfitte con almeno due gol subiti tra Milan, Bologna e Hellas Verona. Sarà la nostalgia di casa, ma la Lazio di Sarri finora non è riuscita a sfatare questo tabù neanche in Europa League, dove l'unica trasferta è finita con una sconfitta contro il Galatasaray. Un ruolino di marcia da invertire assolutamente se si vuole cominciare a costruire qualcosa di importante.