Lazio - Inter, ecco l'arbitro della sfida e i precedenti con le due squadre

LAZIO INTER ARBITRO - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la terza giornata di Serie A in programma nel weekend. Presente anche il direttore di gara per la sfida tra Genoa e Torino, in attesa di capire se la sfida verrà disputata. A Doveri è andata la sfida tra Juventus e Napoli. Per quello che riguarda Lazio-Inter, invece, la scelta è ricaduta su Marco Guida. I precedenti con i biancocelesti recitano 8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte. Nella passata stagione il fischietto di Pompei ha diretto il derby d'andata (terminato 1-1) e la vittoria delle aquile sul campo della Fiorentina (1-2). Migliore è il ruolino di marcia con i nerazzurri che vantano 12 successi, 5 pari e altrettanti ko in 22 confronti diretti. Guida è stato il direttore di gara della sfida tra Inter e Lazio dei quarti di Coppa Italia del 2017, quando i capitolini espugnarono San Siro per 2-1.

Di seguito le designazioni complete:

Atalanta – Cagliari: Pasqua

Baccini – Scarpa

IV: Ghersini

VAR: Orsato

AVAR: Galetto

Benevento – Bologna: Sozza

Alassio – Perrotti

IV: Abbattista

VAR: Di Bello

AVAR: Fiorito

Fiorentina - Sampdoria: Giacomelli

Caliari – Bottegoni

IV: Manganiello

VAR: Aureliano

AVAR: Cecconi

Genoa – Torino: Chiffi

Di Iorio – Pagnotta

IV: Illuzzi

VAR: Di Paolo

AVAR: Liberti

Juventus – Napoli: Doveri

Meli – Bindoni

IV: Calvarese

VAR: Nasca

AVAR: Ranghetti

Lazio – Inter: Guida

Carbone – Longo

IV: Massa

VAR: Irrati

AVAR: Vivenzi

Milan – Spezia: Serra

Di Vuolo – Raspollini

IV: Pairetto

VAR: Valeri

AVAR: Tolfo

Parma – H. Verona: Giua

Colarossi – Tardino

IV: Marinelli

VAR: Banti

AVAR: Valeriani

Sassuolo – Crotone: Pezzuto

Peretti – Cipressa

IV: Rapuano

VAR: Fabbri

AVAR: Mondin

Udinese – Roma: Abisso

Vecchi – Scatragli

IV: Piccinini

VAR: Maresca

AVAR: Del Giovane

