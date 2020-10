MOVIOLA - Lazio - Atalanta, gol di Gosens da annullare: che svista Maresca

SECONDO TEMPO - Succede molto meno nella seconda frazione di gioco, ma Maresca si rende protagonista di un altro errore piuttosto evidente. Al 75esimo infatti, Caicedo involato verso la porta di Sportiello, viene atterrato e sgambettato vistosamente da Palomino. L'arbitro campano giudica la caduta accentuata e lascia proseguire, poi è costretto a fermare il gioco per le proteste di Caicedo, che lo aveva rincorso. Cartellino giallo per l'ecuadoregno.

Primo tempo movimentato per l'arbitro Maresca. Il direttore di gara campano si contraddistingue fin da subito per una direzione di gara all'inglese, a volte anche troppo. Alcuni contrasti duri vengono lasciati passare e questo impazientisce i giocatori in campo, creando un clima di certo non disteso. All'11esimo il primo episodio chiave della gara. Il gol dell'Atalanta firmato da Gosens infatti, viene propiziato da una spinta di Hateboor ai danni di Marusic, non ravvisata da Maresca. Il Var non poteva intervenire in quanto l'entità della spinta poteva essere valutata soltanto dal direttore di gara. Le proteste di Marusic sono giustamente veementi e il fischietto campano lo ammonisce. La rete del momentaneo 0-1 avrebbe dovuto essere annullata.



Giusto il giallo al 16esimo per Djimsiti, che va dritto su Immobile fermando duramente una ripartenza dell'attaccante biancoceleste. Al 26esimo invece, arriva una doppia ammonizione, una per parte. Luis Alberto e Freuler vengono quasi alle mani e Maresca estrae il giallo per entrambi. Questo scatena l'ira dello spagnolo, il quale era stato scalciato con insistenza dal centrocampista atalantino, anche dopo essere finito a terra. Giusto invece il giallo a Leiva al 39esimo per fallo in ritardo su Gomez.

