Lazio, ben sei ammoniti: è record. E con Maresca era già successo...

SS LAZIO STATISTICHE - La Lazio cade contro l'Atalanta vittima dei suoi errori e del cinismo bergamasco. Non solo, però, perché anche la direzione di gara di Fabio Maresca. Il fischietto di Napoli ha arbitrato il match all'inglese, sorvolando su molti contrasti. Una linea di gara, però, non rispettata in pieno e con più di qualche decisione assolutamente da rivedere. Decisiva è quella di non fischiare la netta spinta di Hateboer su Marusic in occasione del vantaggio ospite di Gosens. Da lì in avanti, la squadra di Inzaghi si è innervosita e la situazione è sfuggita di mano. La Lazio ha chiuso il match con ben sei cartellini gialli per sei giocatori diversi. Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Acerbi, Caicedo e Immobile sono tutti finiti sul taccuino del direttore di gara partenopeo. I capitolini hanno eguagliato il loro record personale che risaliva alla sfida di Udine di due anni fa. Allora a rimediare il giallo furono Badelj, Bastos, Durmisi, Immobile, Lulic e Strakosha. La curiosità è che l'arbitro di quel match era proprio lo stesso Maresca. In quel caso i capitolini, però espugnarono la Dacia Arena. Una fortuna che non si è verificata ieri con Inzaghi che, oltre alla sconfitta, si ritrova con i sei cartellini che potrebbero diventare un macigno in una stagione lunga, fitta e intensa in cui le sfumature potrebbero fare la differenza. Sei gialli che si erano palesati per la prima volta in un Milan-Lazio del gennaio 2018. Allora, con Irrati come arbitro, nell'elenco dei cattivi finirono Bastos, Lulic, Marusic, Milinkovic Savic, Parolo e Radu. Un record da non ripetere per le aquile, sperando magari in una maggiore fortuna quando la loro strada rincontrerà quella di Maresca.

