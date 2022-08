Lazio - Inter, Sarri batte ancora Inzaghi: all’Olimpico è di nuovo 3-1

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capolavoro di Maurizio Sarri si ripete all’Olimpico e la sua Lazio batte ancora per 3-1 l’inter. Stavolta niente rimonta e niente proteste per Dimarco a terra perché sono i biancocelesti a prendere possesso del match e ad andare in vantaggio con Felipe Anderson nella prima frazione. L’Inter pareggia in modo fortuito a inizia ripresa, ma sono sempre le aquile ad avere il pallino del gioco in pugno. Sarri inserisce Luis Alberto e Pedro e sono proprio gli spagnoli a regalargli la vittoria. Il numero dieci si mette alle spalle le polemiche e scaraventa in rete un bolide dal limite dell’area. Nel finale è l’ex Chelsea a mettere la parola fine sul match con un tiro a girare. Vittoria e sorpasso in classifica per i capitolini che salgono a quota 7.

FORMAZIONI - Sarri sorprende tutti e conferma la formazione di Torino. Lazzari è in campo nonostante qualche linea di febbre accusate giovedì. Vecino confermato al fianco di Cataldi e Milinkovic, mentre Basic e Luis Alberto si accomodano in panchina. Scelte confermate per Inzaghi che mette Gagliardini a uomo su Milinkovic. Out Mkhitaryan, mentre Calhanoglu non parte nell’undici titolare.

PRIMO TEMPO - Inter che parte forte spingendo sulle fasce con Dumfries sulla destra, ma sui primi due cross Provedel è attento e blocca sicuro. Lazio guardinga che al 14’ ha una buona chance, ma Milinkovic sbaglia completamente l’assist per Zaccagni ben posizionato in area ospite. Poco dopo splendida sovrapposizione di Marusic che trova Immobile che di mancino calcia di prima intenzione, palla che esce di un niente alla sinistra di Handanovic. Gara che rimane folto fisica con continue sovrapposizioni. Bravo ancora Provedel a respingere il cross di Provedel deviato da Romagnoli. Lazio che cresce a cavallo della mezz’ora con Zaccagni che esplode il destro dal limite e Skriniar che di testa mette in corner. Al 37’ si accende Felipe Anderson sulla destra, cross per Immobile che calcia di destro e trova Handanovic attento che respinge. Momento esaltante della partita e ancora Provedel è pronto sul colpo di testa di Lukaku. Al 40’ la squadra di Sarri sblocca il match: cross al bacio di Milinkovic Savic e preciso stacco di testa di Felipe Anderson che mette alle spalle di Handanovic. Biancocelesti bravi a gestire il risultato fino all’intervallo.

SECONDO TEMPO - Senza cambi inizia la ripresa e la Lazio sfiora subito il raddoppio: Lazzari pesca Immobile che calcia di prima trovando la deviazione di Skriniar e il grande intervento di Handanovic che mette in corner. Nel momento migliore della Lazio arriva il pareggio dell’Inter: sugli sviluppi di un calcio piazzato Lautaro Martinez è bravo a eludere il fuorigioco e a battere Provedel. Sulle ali dell’entusiasmo, i nerazzurri sfiorano anche il vantaggio in contropiede, ma Provedel si supera e alza in angolo il colpo di testa di Dumfries. Lazio che subisce il colpo dopo il pari e Sarri corre ai ripari: dentro Pedro e Luis Alberto per Zaccagni e Vecino. Le due squadre vogliono vincere e si affrontano a viso aperto. Anche Inzaghi mette mano alla formazione richiamando Dumfries, Dimarco e Lukaku per Darmian, Gosens e Dzeko. Lazzari alza bandiera bianca al 71’ e al suo posto entra Hysaj che si posiziona a destra con Marusic che rimane a sinistra. Al 75’ la Lazio torna in vantaggio, assist di Pedro e staffilata di Luis Alberto che si infila sotto l’incrocio dei pali. Inzaghi si gioca il tutto per tutto inserendo Calhanoglu e Correa per Gagliardini e Barella. All’83’ ultime mosse pure per Sarri che inserisce Cancellieri e Marcos Antonio al posto di Felipe Anderson e Cataldi. A quattro dalla fine la Lazio cala il tris: palla sporca in area ospite su cui si avventa Pedro destro a girare che non lascia scampo ad Handanovic. Ben sei minuti di recupero in cui prima Cancellieri sfiora il poker, mentre poi Calhanoglu e Lautaro Martinez scaldano le mani a Provedel. All’ultimo secondo Handanovic nega ancora il gol a Immobile.

Pubblicato il 26/08 alle 22.50