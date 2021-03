Lazio, Inzaghi in conferenza: "Siamo in ritardo, ma ci sono tanti punti a disposizione"

Amara la partita dell'Allianz Stadium per la Lazio. La Juventus batte 3-1 i biancocelesti, puniti forse in maniera severa da troppi errori individuali. Il tecnico Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa. La diretta scritta a cura de Lalaziosiamonoi.it.

Quanto rammarico c'è?

"C'è tantissimo rammarico. Ho visto la squadra tenere il campo bene. Il gol di Rabiot ci ha penalizzato troppo. Siamo venuti a Torino con personalità, il risultato non è giusto. Troppi errori hanno vanificato la partita".

Il distacco comincia a essere importante?

"Noi vogliamo giocarcela con tutte le forze. Siamo in ritardo, ma ci sono tanti punti ancora a disposizione. Dobbiamo continuare a giocare in questa maniera e limitare gli errori. La squadra ha fatto una partita di personalità concedendo tre tiri alla Juventus".

Qual è ora l'obiettivo?

"Il reale obiettivo è rimanere in Europa. Ci proveremo in tutte le maniere. Abbiamo tenuto il campo stasera, probabilmente dovevamo essere più intensi. L'episodio della traversa di Milinkovic e il 2-1 successivo ha indirizzato la partita".

La coperta è corta?

"Abbiamo fatto la rincorsa essendo tutti disponibili. Purtroppo sono mancati tutti insieme nello stesso momento. Dobbiamo però andare avanti e per essere grandi a Torino non basta una buona prestazione, ma serve la partita perfetta".