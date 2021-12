Lazio, Jessica Immobile: "Natale triste. Covid? Ho passato 10 giorni orribili"

LAZIO SOCIAL - Un Natale diverso quello per Ciro e Jessica Immobile. Il covid, infatti, è piombato nella loro casa costringendoli a una quarantena e all'isolamento. Anche i piccoli Michela, Giorgia e Mattia sono risultati positivi e quindi la famiglia si è dovuta isolare. Dopo qualche giorno buio la situazione è migliorata. Jessica ha aperto le domande su Instagram rispondendo alle curiosità dei followers. Non sono state feste natalizie come le altre e lady Immobile lo dice senza giri di parole: "Molto triste. Già ci vediamo poco perché siamo distanti... Alle bimbe sono mancati molto i nonni, zii e cuginetti". La moglie del bomber biancocelesti ha raccontato come sono stati questi giorni surreali e le sue condizioni: "Ad oggi meglio... Mi ero isolata per 5 giorni sperando di non aver contagiato nessuno, purtroppo così non è stato. Io e Matti siamo stati quello con più sintomi... Ho passato giorni orribili, ma ora vedo la luce". Jessica sta riprendendo le forze ed è pronta a tornare ad allenarsi a distanza con il suo personal trainer che ha animato le storie della coppia. In chiusura non è mancata anche la domanda sul possibile quarto figlio a cui l'abruzzese ha risposto: "Poi esco io però (ride, ndr). Io direi che 3 è il numero perfetto... poi mai dire mai".

Pubblicato ieri alle 22:30