Lazio - Juventus, probabili formazioni: Immobile in forse, Pedro c'è

La sosta delle nazionali è alle spalle ed è già tempo di Lazio - Juventus. Sono tante le assenze, da una parte e dall'altra. In casa biancoceleste in dubbio la presenza di Ciro Immobile, dopo il problema accusato al polpaccio: il bomber sta provando a bruciare le tappe del recupero. Ai box Adam Marusic, risultato positivo al coronavirus nel ritiro del Montenegro. Nessun problema per Pedro, reduce da un colpo in allenamento alla caviglia: dopo la paura iniziale le sensazioni sono buone in vista di sabato. Nella Juventus sicuramente assenti De Sciglio, Chiellini e Bernardeschi, rimane il dubbio Dybala: l'attaccante si era fermato nell'intervallo di Uruguay-Argentina ed è rimasto a riposo nella partita della Seleccion contro il Brasile. Di seguito le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3) - Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All.: Sarri.

JUVENTUS (4-4-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All.: Allegri.

ARBITRO: Di Bello.

ASSISTENTI: Bercigli - Berti.

IV: Paterna.

VAR: Banti.

AVAR: Bindoni.