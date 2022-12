Lazio, l'ipotesi Turchia prende quota: le ultime novità

I biancocelesti dovrebbero partire a metà dicembre e fermarsi a Belek tra i sette e i dieci giorni. Previste due amichevoli, ma...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio dovrebbe volare in Turchia a metà dicembre. Ancora non c'è l'ufficialità per quello che riguarda le date e le amichevoli che la squadra di Sarri dovrebbe giocare nella zona di Antalya (la città designata è Belek). Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il team manager Derkum è volato in Turchia per un ulteriore sopralluogo. I biancocelesti dovrebbero fermarsi tra i sette e i dieci giorni giocando due test match, con un terzo previsto altrove. La temperatura decisamente mite della zona, circa 20 gradi, potrebbe favorire il richiamo della preparazione visto il calendario fitto che accompagnerà Immobile e compagni fino a giugno. Qualora per qualche motivo non dovesse concretizzarsi l'ipotesi Turchia, la Lazio lavorerebbe a Formello partendo per disputare comunque due o tre amichevoli in giro per l'Europa. Le prossime ore saranno decisive per capire il da farsi e si scioglieranno definitivamente tutti i dubbi. Il 4 gennaio si avvicina.