Lazio, Lazzari ha firmato il rinnovo in biancoceleste: i dettagli del contratto

Manuel Lazzari è diventato ormai una certezza della Lazio. Dopo i primi problemi per il passaggio dal 3-5-2 di Inzaghi al 4-3-3 di Sarri, il terzino classe 1998 è riuscito nel convincere anche il nuovo allenatore, mettendo in mostra importanti passi avanti. E' migliorato nei movimenti di reparto in fase difensiva, senza perdere le ottime capacità propositive. Caratteristica questa tutt'altro che comune e che lo stesso Sarri ha detto di apprezzare. Lazzari è ormai un punto fermo del tecnico, un giocatore dal quale è difficile prescindere. E' anche per questo la società ha voluto proporgli il rinnovo del contratto, firmato puntualmente nella giornata di ieri a Formello, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il numero 29 biancoceleste ha prolungato fino al 2027, quando avrà la "veneranda" età di 34 anni, e dalla prossima stagione riceverà anche un adeguamento dello stipendio che salirà dagli 1,3 attuali fino a 1,7 milioni di euro. Se, insomma, quasi un anno fa Lazzari sembrava in procinto di lasciare la Lazio, oggi è divenuto un un titolare inamovibile, un giocatore troppo importante per la squadra e per il suo allenatore.