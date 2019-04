Lazio, Ledesma ricorda Pulici: "Aveva una gran passione per il biancoceleste". E sul Milan...

Tante presenze care alla Lazio nella serata dedicata alla presentazione del volume di Lazialità dedicato a Felice Pulici. Tra queste c'è anche Cristian Ledesma che, intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi, ha commentato: "Quello che mi è rimasto impresso di Felice è la passione che aveva quando parlava di Lazio, qualsiasi argomento che riguardasse la Lazio lo appassionava".

A MILANO PER I TRE PUNTI - "Continuo a seguire la Lazio, non se ne può stare lontani. Dispiace per le ultime due partite perché abbiamo buttato via il risultato di Milano, per fortuna anche le altre hanno inciampato. C'è ancora tempo ma non si può continuare così, la partita di sabato con il Milan può essere uno spartiacque più di quella con l'Inter. Sembra una corsa a chi sbaglia di meno, speriamo che la Lazio ritrovi lo spirito per fare meglio delle altre. Le giornate passano, se gli altri vincono siamo in un periodo in cui chi sbaglia meno va avanti. Bisogna cercare di fare risultato a Milano".

ENTUSIASMO - "Non penso che la Lazio non abbia il giusto entusiasmo, ha sbagliato tanto. Non ha chiuso la partita con il Sassuolo, che nel primo tempo sembrava in difficoltà, lì non è detto che si vinca facile ma si cerca di far fare al Sassuolo una partita diversa. C'è ancora tutto da giocarsi, da tifoso spero che la Lazio arrivi in Champions ma è difficile fare previsioni, continuano ad inciampare un po' tutte".

