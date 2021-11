Lazio, Lotito: "Con la Juve per dimostrare il nostro valore. Su Immobile..." - VIDEO

La partita contro la Juve, l'infortunio di Immobile e il rinnovo di Sarri. Questi i temi toccati dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, a margine dell'evento tenutosi allo Stadio Olimpico. "Mi aspetto una partita combattuta da parte della Lazio - ha detto il patron - determinata, che scenda in campo dimostrando tutto il proprio valore. Nazionale? Non ne parlo, c'è il presidente della Federazione che ne parla. Sulla crescita della Lazio? Io mi auguro che esprima le proprie potenzialità". Poi sull'infortunio di Immobile: "Se le condizioni di approccio medico fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa". Sul rinnovo di Sarri: ""Con Sarri parliamo tutti i giorni, abbiamo un bel rapporto e quindi quello che maturerà sarà una cosa naturale, senza grossi patemi d'animo da parte di entrambi. Sorprendente che io voglia rinnovare così presto? Sono situazioni che non hanno senso e che non meritano risposta".

Pubblicato il 17/11