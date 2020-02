Lazio, Lotito: "Ribadisco, siamo una Ferrari. Scudetto? Daremo il massimo"

Lazio-Ferrari, parte 2. Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, è tornato ad accostare la Rossa alla sua creatura. Una squadra cresciuta esponenzialmente e che sta viaggiando a velocità da Formula 1 verso la vetta della classifica. Ecco le parole del patron, intervenuto alla festa per i 122 anni dalla nascita di Enzo Ferrari al Ferrari Club Italia presso la sede dell'Aci di Roma: "Come dissi già tempo fa questa squadra è come una Ferrari" - ha esordito Lotito - ''Lo scudetto? Ci stiamo mettendo impegno partita dopo partita e giorno dopo giorno per dare il massimo, e cercare di portare soddisfazione ai nostri tifosi". Il patron è innamorato del cavallino: "Si tratta di un marchio conosciuto in tutto il mondo. C'è anche un rapporto familiare con chi a Roma da tempo commercializza le Ferrari, padre e figlio (il presidente del Coni Giovanni Malagò, ndr). La Ferrari ha fatto la storia dell'automobilismo nel mondo, un marchio che ha delle peculiarità uniche".

Pubblicato il 21/02 alle ore 19:05