Lazio, Luis Alberto dalla parte di Immobile: "Caro amico, che invidia!" - FOTO

Tante, troppe critiche nei confronti di Ciro Immobile. All'attaccante della Lazio viene contestato il rendimento in Nazionale mentre i suoi numeri con i biancocelesti passano in secondo piano. Anche Luis Alberto si è schierato dalla sua parte: "Caro amico, che invidia" ha scritto in una stories Instagram pubblicando la foto della maglia dei 36 gol in campionato del bomber partenopeo. Pronto il ringraziamento di Ciro che ha risposto con un "Hermanito" per ringraziare il compagno di squadra del supporto.