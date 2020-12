Lazio, Luis Alberto fa 150: Inzaghi ha bisogno del vero Mago

LAZIO LUIS ALBERTO - Non sarà un match qualunque per Luis Alberto quello di domenica sera contro il Napoli. Lo spagnolo, qualora dovesse scendere in campo, taglierebbe il traguardo delle 150 presenze con l'aquila sul petto. Il numero dieci è alla quinta stagione nella Capitale e ha collezionato 27 gol e 45 assist alzando al cielo due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia. Dopo un avvio difficile, l'ex Liverpool è diventato uno dei pilastri della squadra di Simone Inzaghi. L'andaluso è la luce del gioco biancoceleste, l'uomo a cui il mister piacentino non rinuncia mai. Anche i tifosi si sono innamorati mano a mano di lui ribattezzandolo Magic Luis. Le sue dichiarazioni sull'aereo e gli stipendi, però, hanno un po' incrinato il suo ruolo all'interno dell'ambiente. Società e tifosi si sono un po' raffreddati, mentre l'allenatore continua a credere in lui. Le prestazioni del numero dieci, però, non sono state stellari come aveva abituato la platea. Troppe ombre intramezzate da un po' di luce, l'esatto contrario di come aveva abituato tutti. Domenica contro il Napoli la Lazio si gioca tanto e Inzaghi ha bisogno del miglior Luis Alberto. Il traguardo delle 150 presenze potrebbe essere uno stimolo in più per lui che deve tornare a disegnare calcio e a regalare magie.

Lazio, confronto squadra Inzaghi: "Siamo forti, possiamo risalire"

Lazio, rinnovo Inzaghi: possibile incontro alla vigilia del match contro il Napoli

TORNA ALLA HOME