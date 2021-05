Lazio, Luiz Felipe: "Offriremo una cena a Immobile. Titolare al derby? Sono pronto"

Luiz Felipe a Lazio Style Channel dopo l'1-0 firmato Immobile per la Lazio contro il Parma: "Avevo tanta voglia di tornare, giocare e aiutare la squadra, oggi mi sono sentito meglio di Firenze. Devo prendere la forma fisica ancora, ma mi sento bene. Sapevamo che oggi non era una partita facile, loro non avevano pensieri, stavano tutti dietro. Abbiamo creato, abbiamo preso una traversa e poi all’ultimo abbiamo messo questa palla come quando siamo andati in Champions che segnavamo sempre all’ultimo. Ora testa al derby che è importante, è una partita diversa dalle altre. Non serviranno stimoli, saremo pronti per dare il massimo per la maglia. Se avremo la testa giusta, vinceremo per sognare la Champions. Abbiamo un bel gruppo, chi sta fuori cerca di aiutare chi gioca, il nostro punto di forza è il gruppo. Titolare con la Roma? Sono pronto, ci sono. Paghiamo la cena a Ciro? Sì, dobbiamo offrirgli una cena".