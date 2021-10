Lazio-Marsiglia, scelto l’arbitro del match: un solo precedente con i biancocelesti

Sarà il tedesco Deniz Aytekin l'arbitro di Lazio-Marsiglia, match in programma giovedì 21 ottobre ore 18:45 allo Stadio Olimpico e valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Tedesca tutta la squadra del fischietto nato a Norimberga, eccetto l'aiuto Var che sarà lo svizzero Fedayi San.

Lazio – Marsiglia

Arbitro: Deniz Aytekin (GER)

Assistenti: Christian Dietz (GER) – Dominik Schaal (GER)

IV: Martin Petersen (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Fedayi San (SUI)

L'UNICO PRECEDENTE - Il direttore di gara in questione ha arbitrato le squadre italiane in cinque occasioni. Una volta anche per la Lazio che risale al 15 febbraio 2018, nei sedicesimi di finale di andata di Europa League. I biancocelesti persero 1-0 in Romania contro la Steaua Bucarest, per poi ribaltare tutto all'Olimpico con un roboante 5-1.