Lazio, Martusciello: "Un peccato che il campionato finisca. I tifosi sono straordinari"

Si chiude il cerchio. La Lazio giocherà sabato l'ultima partita di campionato, fatto di alti e bassi e coronatosi con la qualificazione alla prossima Europa League. All'Olimpico arriverà l'Hellas Verona che proverà a rovinare la festa dei biancocelesti. Nel Matc Program biancoceleste si possono trovare le parole di Giovanni Martusciello, vice di Sarri, sia sulla partita che sulla stagione: "La squadra di Tudor ha fatto un campionato straordinario. Sono forti, sanno aggredire la partita, insieme a Torino e Atalanta: mostrano, per numeri, anche grande fisicità. Sarà una partita complicato, visto che hanno sempre affrontato alla pari, spesso battendole anche, le prime sei del campionato attuale, Lazio compresa".

BILANCIO - "Bilancio stagionale? Positivo, a tutti gli effetti. Ovviamente si cerca sempre di migliorare ma siamo contenti perché abbiamo raccolto molto di quanto seminato durante l'anno. Siamo felici anche per il rendimento della squadra in questo finale di campionato".

LA PARTITA PERFETTA - "Spesso la gente si lascia influenzare dai risultati, noi invece guardiamo più alle prestazioni di squadra. Sono state molte le partite importanti disputate, la cosa che però mi piace sottolineare è che adesso non si faccia più distinzione nel giocare in casa o trasferta. Nel girone d'andata, alternavamo grandi vittorie all'Olimpico a brutte sconfitte fuori, mentre in quello di ritorno questa differenza si è assottigliata molto, grazie alla crescita progressiva da parte di tutta la squadra".

LA PASSIONE DEI TIFOSI - "Sono straordinari, qui si vive un ambiente familiare e questo ti fa crescere un senso di responsabilità. La Lazio ti entra dentro. Il loro affetto è incredibile, era una cosa che avevo già notato da avversario ma viverlo dall'interno è veramente piacevole. Ci hanno sostenuto anche quando abbiamo fatto qualche figuraccia in trasferta, permettendoci di lavorare in tranquillità. Cosi, anche grazie a loro, la squadra ora sta assimilando dei concetti che prima le erano sconosciuti".

MARGINI DI CRESCITA - "La squadra ha tanti margini di crescita, è quasi un peccato che si fermi ora il campionato perché ci stavamo divertendo non solo per i risultati, ma proprio per il modo in cui vogliamo vedere giocare la squadra. Nelle ultime quattro partite c'è stata una crescita impressionante da parte di tutti, soprattutto di chi ha giocato meno. Proprio quest'ultimi meritano i complimenti maggiori perché sono loro il motore che traina tutti, alzando il livello degli allenamenti: solo cosi si riesce a farlo anche in partita".