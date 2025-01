Lazio, Marusic a LSC: "Orgogliosi del primo posto. Derby? Sarebbe..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio perde la sua prima partita europea della stagione, ma è un risultato ininfluente per la classifica. Infatti, i biancocelesti concludono il girone unico di Europa League al primo posto. Nel post partita è intervenuto ai microfoni ufficiali del club Adam Marusic per commentare la sfida e il possibile derby agli ottavi di finale della competizione. Ecco di seguito le sue parole: "Siamo primi e siamo tutti orgogliosi e contenti. Dobbiamo migliorare tanto, vediamo dove possiamo arrivare. Momento migliore? Ci sono state tante belle partite, il girone non era facile. I ragazzi sono cresciuti tantissimo, dobbiamo guardare avanti e migliorare. Già lunedì ci sarà un'altra partita importante. Derby agli ottavi? Sarebbe uno stimolo per noi".