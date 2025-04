Lazio | Mastantuono, un prodigio dal futuro segnato: da ex obiettivo a leggenda del River

Se nasci in Argentina, sei di piede mancino, hai una struttura gracile e indossi la maglia numero 30 alla tua prima esperienza tra i professionisti davanti a te hai due strade: l'anonimato o la gloria. Se poi a 17 anni, con il tuo sinistro fatato inventi una punizione che sblocca una partita romanzesca come quella tra River Plate e Boca Juniors, allora il destino ha riservato per te qualcosa di speciale. Per chi non lo avesse capito, stiamo osannando la grandezza di Franco Mastantuono, un ragazzetto cresciuto tra le strade di Buenos Aires tra la passione per il tennis e un talento innato per il calcio. Lui che qualche tempo fa era stato accostato alla Lazio, oggi giganteggia in Argentina appena diciassettenne.

IL FUTURO DICE EUROPA - Fa a spallate con Advincula nel Superclasico, ha la personalità di presentarsi da 25 metri e decidere di tirare un calcio di punizione perfetto alle spalle di Marchesin. Un arrogante che sprizza personalità da ogni poro, un talento che fa rieccheggiare il suo nome anche in Europa perché in pochi possono raccontare di aver già scritto la storia dei Millionarios alla sua età. Forse nessuno. Il calcio argentino ci omaggia ancora con un talento, con un pezzo da novanta che ha nel suo destino il Vecchio Continente e che per un attimo aveva vissuto anche la possibilità di scriverlo a Roma, all'ombra del Colosseo, quando dall'Argentina c'erano giornali che credevano in un suo possibile trasferimento un anno fa.

MASTANTUONO, UN COLPO DA 90 - Oggi il suo valore sarà decisamente più alto, ma ogni tifoso sogna di averlo in rosa, soprattutto se la propria squadra si trova nel vivo di un percorso di ringiovanimento e vede in questi giovani talenti l'occasione giusta per alzare il proprio livello e costruirsi un futuro radioso. Mastantuono illumina con il River Plate, la parabola che inventa nel derby contro il Boca è simile alla tratta aerea che presto lo porterà in Europa, ora non resta che capire chi avrà il colpo di genio, chi con rapidità e astuzia anticiperà la concorrenza e si regalerà il futuro dell'Albiceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.