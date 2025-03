Lazio, Micoud polemico su Guendouzi: "Nulla contro di lui, ma ogni volta..."

Tutti gli occhi sono su Matteo Guendouzi. Una situazione paradossale in cui le malelingue si avventano e chiunque vuole dire la propria opinione. Poi, quando una squadra come la Francia non vince, si cerca da sempre un capro espiatorio. I francesi l'hanno individuato nel centrocampista della Lazio. Dopo le polemiche lanciate dall'ex PSG Larqué, anche un altro ex calciatore ha alimentato la faccenda.

Si Tratta di Johan Micoud, ex centrocampista di Bordeaux, Parma e Werder Brema, che ai microfoni de "L'Equipe Du Soir“ si è espresso così sulla nazionale francese, prima di vederla ribaltare il risultato dell'andata con la Croazia: "Non ho intenzione di parlarne in continuazione, perché lo dico da 10 anni, ma quello che mi infastidisce è che Akliouche è a casa, prendiamo Olise e lui è in panchina, Cherki è a casa. In alcune nazioni, i ragazzi che fanno strada nei loro club arrivano in nazionale. In Germania, ho appena visto due ragazzi del Mainz che non giocano in Champions League. Sono entrambi giocatori di prima scelta. A un certo punto bisogna farli partire e fidarsi di loro".

Micoud è poi arrivato a parlare del centrocampista della Lazio: "Altrimenti, continueremo con centrocampisti così, riporteremo Guendouzi, riporteremo anche Ikoné che non sta giocando. Non ho nulla contro Guendouzi, penso che sia un buon giocatore, non sono ossessionato, ma ogni volta che ha avuto la palla è andata dietro, e lui è un po' il nostro creatore a centrocampo".