Lazio - Milan, il precedente: la lezione di Petkovic ad Allegri

LAZIO - MILAN - Altra partita di grande importanza, ormai per la Lazio sono tutte così. Ma quella contro il Milan, vuoi per il blasone dell'avversario e per le defezioni tra squalificati e infortunati a cui deve far fronte Inzaghi, la sfida dell'Olimpico diventa ancora più cruciale. Se centrocampo e attacco verranno cambiati ancora, in difesa la Lazio si affida ai soliti, con Acerbi leader indiscusso. Il Leone il 20 ottobre 2012 era con il Milan e assisteva dalla panchina alla lezione di calcio impartita da Petkovic ad Allegri.

IL PRECEDENTE - Solito 4-1-4-1 della Lazio con Klose unica punta aiutato dalla qualità di Mauri e Hernanes e dalla corsa di Gonzalez e Candreva. La squadra di Petkovic non dà sbocchi offensivi al Milan, contenuto senza pericoli, e riparte in velocità. Al 25' proprio una ripartenza condita dall'intuizione del Profeta porta al vantaggio i biancocelesti: il brasiliano riceve palla, si gira e punta la porta. Ha davanti Bonera, lo salta con una finta di sinistro, lo risalta con un doppio passo e si sposta il pallone sul mancino che, leggermente deviato, infila Amelia, bravo solo a guardare sopra di sé la traiettoria finire in rete. Un gol bellissimo salvato poco dall'intervento disperato in scivolata di Dias che sulla linea toglie il pallone del pareggio calciato da El Shaarawy. La Lazio è granitica dietro e cinica davanti: al 41' Candreva mira e centra l'incrocio dei pali con un bolide dalla distanza che si insacca sotto al sette. Eurogol e grande festa all'Olimpico che continua anche nel secondo quando al 49' Candreva pesca in area Klose, il piatto al volo di Miro è spietato e preciso: tris biancoceleste. Una lezione data da Petkovic al Milan di Allegri, che riesce ad accorciare fino al 3-2 con De Jong e El Shaarawy, sfruttando una Lazio meno attenta, senza completare però la rimonta.

