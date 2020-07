UFFICIALE - Milan, niente Lazio per Castillejo: l'esito degli esami

Niente Lazio per Samu Castillejo. Il Milan dovrà fare a meno sabato nella sfida notturna dell’Olimpico dell’esterno offensivo spagnolo. L’ex Villarreal aveva accusato un fastidio ed era uscito anzitempo durante l’ultimo match pareggiato per 2-2 in casa della Spal. Questo il comunicato della società rossonera sulle condizioni del giocatore: “AC Milan comunica che Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita SPAL-Milan, è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica. L'esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni”.

