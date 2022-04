Lazio - Milan, Radu: "Questa partita vale l'Europa, servirà tanto cuore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le luci dello Stadio Olimpico di Roma stanno per illuminare il big match della serata. Lazio - Milan, partita decisiva per la squadra di Maurizio Sarri che dopo la debacle della Roma e la Fiorentina cerca tre punti preziosi per la corsa all'Europa. A pochi minuti dal match è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Stefan Radu. Queste le sue parole: “Qualora dovessimo vincere, i risultati delle concorrenti maturati oggi potrebbero aiutarci in classifica. In ogni caso, dobbiamo pensare solamente a noi stessi ed alla nostra partita. Nella due sfide stagionali contro il Milan abbiamo avuto delle difficoltà, oggi potremo riscattare quelle sconfitte. Il Milan sta lottando per lo Scudetto, servirà tanto cuore e la giusta cattiveria agonistica per battere i rossoneri”.

Ai microfoni di DAZN il difensore ha aggiunto: "Penso che questa partita valga l'Europa per noi. Vincendo oggi prendiamo una bella strada per conquistarla. Sicuramente senza tifosi sarà difficile, sono una cosa in più per noi. Sappiamo che saranno fuori e ci sosterranno ugualmente".