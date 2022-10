Lazio, Milinkovic e la questione del rinnovo: Lotito scioglie ogni dubbio

Milinkovic è il sogno della Juventus, ma nonostante le voci, che continuano ad accostarlo ai bianconeri, la Lazio è ferma nella propria decisione...

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è la punta di diamante di questa Lazio. Doti da leader e estro incredibile che lo rendono il miglior centrocampista in circolazione. È l’oggetto del desiderio di diversi club europei che lo corteggiano costantemente nella speranza di poterlo avere un giorno dalla propria parte. Il patron biancoceleste però è stato chiaro, ha affermato più volte di non avere intenzione di cedere il suo gioiello ne tantomeno, qualora dovesse manifestare la volontà di proseguire altrove la sua carriera, di svenderlo. Come ribadito ai microfoni de Il Messaggero, il prezzo del cartellino del serbo è fisso a 120 milioni di euro e ogni mese che passa può salire sempre di più. Il messaggio è forte e chiaro, le pretendenti sono avvisate inclusa la Juventus. Il numero ventuno è il sogno dei bianconeri, i rumors continuano ad associarlo alla Vecchia Signora tanto da dedicargli la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Lotito ha intenzione di tenerselo ben stretto e, vista la scadenza del contratto fissata al 2024, è prossimo a mettere sul tavolo la proposta di rinnovo. Il futuro di Sergej sarà discusso dopo il Mondiale, che vivrà da protagonista, ma la situazione non preoccupa minimamente il presidente che è fermamente convinto nella sua posizione.

