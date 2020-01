Lazio, multa per Luis Alberto: paga la sfuriata contro Inzaghi

Multa per Luis Alberto, lo spagnolo paga la sfuriata nel momento della sostituzione del derby. Lo riporta la rassegna stampa di Radiosei: il regolamento parla chiaro e vale per tutti. Una scenata vera e propria quando Inzaghi lo ha tolto perché non l’ha visto bene. Meglio evitare infortuni seri, ha pensato il tecnico biancoceleste, visto che il dieci si era già fermato per problemi muscolari in settimana. La rabbia si paga, la multa è in arrivo. Stesso epilogo successe anche a Ciro Immobile dopo la sfuriata di Lazio-Parma. Le scuse, la pace fatta con tutti. "Luis Alberto farà di tutto per vincere le prossime partite", le parole di Inzaghi a chiudere il discorso. E così sia.

