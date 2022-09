Lazio-Napoli, il Giudice Sportivo: Cataldi squalificato, multa alla società

Si è conclusa la quinta giornata di Serie A e la Lega, come di consueto, tramite i canali ufficiali ha reso note con un comunicato le decisioni del giudice sportivo. Per quanto riguarda la Lazio sono diverse le sanzioni che si contano, prima fra tutte la squalifica per una giornata e ammonizione a Danilo Cataldi per “proteste nei confronti degli ufficiali di gara (seconda sanzione); per avere inoltre al termine della gara, nell’androne antistante gli spogliatoi, contestato in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un’espressione blasfema. Infrazione rilevata dagli ispettori della Procura Federale”. A questa fanno seguito le ammonizioni di: Sergej Milinkovic Savic “per proteste nei confronti degli ufficiali di gara”, Adam Marusic e Felipe Anderson “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, seguiti da Maurizio Sarri che è al suo terzo cartellino giallo. Infine, ammenda alla società pari a 10.000 euro per "avere i suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura Federale posizionati nelle varie parti dell'impianto"

