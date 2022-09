Bologna, Sinisa Mihajlovic non è più il tecnico dei rossoblù

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non ha avuto esito positivo l'incontro tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic: dopo una partenza difficile della squadra, la società ha deciso di esonerarlo e affidare la panchina a un altro allenatore. Iniziata con la sconfitta contro la "sua" Lazio per 2-1, nelle successive quattro partite i falsinei non sono mai riusciti a portare i tre punti a casa, perdendo anche contro il Milan e pareggiando nelle sfide contro Hellas Verona, Salernitana e Spezia. Troppo poco, dunque, per la dirigenza del Bologna che, in queste ore, ha interrotto il rapporto con Mihajlovic in vigore dal 2019. Tra i possibili candidati a sostituirlo rientra il nome di Leonardo Semplici, ex di SPAL e Cagliari.